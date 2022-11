F1 | Wolff | “Dobbiamo riflettere su quanto fatto Schumacher merita un posto in griglia”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Il team principal della Mercedes in F1, Toto, ha parlato dopo i test di Abu Dhabi. Ecco le sue parole: “La gara di domenica ha riassunto bene come sia andata l’intera stagione, imprevedibile, un vero e proprio mix.su, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Speriamo di lottare con Ferrari e Red Bull il prossimo anno ed evitareaccaduto quest’anno dove è stato sempre un discorso a due. Futuro di? Non ne abbiamo ancora parlato, ma lui sa quanta ammirazione c’è da parte nostra nei suoi confronti. Per le sue qualità, non meriterebbe il ruolo di terzo pilota, bensì unin; forse possiamo fare qualcosa per lui, ma vedremo“. SportFace.