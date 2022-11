F1 | Toto Wolff | “Non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati Schumacher merita un posto in griglia”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) A pochissima distanza dal termine della stagione 2022 di Formula 1, piloti e team si sono subito proiettati verso il 2023 con i test di Abu Dhabi; naturalmente, i dati raccolti sono soltanto indicativi, ogni scuderia lavorerà molto sulle vetture che vedremo protagoniste nella prossima stagione e che, inevitabilmente, saranno molto diverse da quelle attuali. In ogni caso, è tempo di riflessioni in casa Mercedes e per, che ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa, dando anche la sua opinione su Mick(scaricato dalla Haas, che ha preferito puntare su Nico Hulkenberg). Di seguito, le parole del dirigente della Mercedes riportate da Speedweek: “La gara di domenica ha riassunto bene come sia andata l’intera stagione, imprevedibile, un vero e proprio mix. Dobbiamo riflettere su quanto fatto, non ...