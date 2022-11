F1 | Otmar Szafnauer | “La coppia Ocon e Galsy sarà molto competitiva Siamo stati bravi ad affrontare il caso Piastri”

(Di martedì 22 novembre 2022)torna a parlare di Oscar, ex pilota di Alpine che da quest’estate è diventato ufficialmente un portacolori di McLaren. Il tecnico romeno ha perso un giovane di primo profilo, campione al primo tentativo di FIA F3 (2020) e FIA F2 (2021). Il team principal del costruttore francese ha affermato ai media ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Nel 2023 avremo unapiloti più esperta rispetto a quella che avremmo potuto avere con. Solo il tempo ci dirà se la sceltacorretta, ma credo che la”. Il 58enne ha continuato dicendo: “ad ...

OA Sport

Ricordiamo che Ocon rimarrà con il brand francese anche il prossimo anno, mentre Fernando Alonso gareggerà con i colori di Aston Martin. Il due volte campione del mondo lascerà spazio a Pierre Gasly, ...A rivelarlo è stato il team principal, citato da RMC : '' Laurent Rossi ha detto loro che se qualcun altro nella squadra si fosse ancora comportato in questo modo, sarebbero stati ... F1, Otmar Szafnauer: "Il quarto posto nel Mondiale costruttori era il nostro obiettivo ad inizio anno" Otmar Szafnauer, team principal di Alpine, afferma che la line up piloti del team francese sarà più forte con Gasly che con Piastri. Il transalpino è più esperto ed è ancora giovane.GP contrastante per la Alpine ad Abu Dhabi, da un lato la soddisfazione del quarto posto costruttori e dall’altro l’addio di Fernando Alonso.