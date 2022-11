F1 | Nico Hulkenberg | “Buona giornata di lavoro | sono felice e soddisfatto”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Si è conclusa ladi test ad Abu Dhabi di Formula 1, un’importante sessione per i piloti che hanno potuto testare alcune novità in vista della stagione 2023. In particolare, la sessione è stata notevolmente significativa per chi ritornerà in pista nella prossima stagione come. Come noto, la Haas ha deciso di puntare su quest’ultimo invece che su Mick Schumacher, non senza polemiche al riguardo, ma solo il tempo dirà se questa scelta si sarà rivelata giusta. Intanto, con i test odierniha avuto modo di avere un primo approccio con il team statunitense. F1, Toto Wolff: “Non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Schumacher merita un posto in griglia” Di seguito, il commento allaodierna del pilota tedesco riportate dai canali social della Haas: “È stata ...