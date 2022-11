Europei Curling 2022 | settima vittoria e semifinale per gli azzurri | Repubblica Ceca sconfitta 7-4

(Di martedì 22 novembre 2022) La nazionale italiana maschile diha centrato ladel round robin aglidi Ostersund. Glihanno infatti battuto 7-4 la, qualificandosi ufficialmente alle semifinali del torneo continentale. Il match è iniziato in salita per Retornaz e compagni, sotto 2-0 dopo il primo end. Successivamente però i nostri portacolori reagiscono, raggiungendo la parità nel sesto parziale. Il settimo end è quello decisivo, nel corso del quale glirubano la mano e si portano sul 6-4. Nell’ultimo end poi l’Italia allunga ancora di un punto e chiude 7-4. SportFace.

17.05 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona serata da OA Sport. 17.03 L'Italia perde all'extra end, si complica la strada verso le semifinali. ...L'Italia tornerà sul ghiaccio nella giornata di domani (mercoledì 23 novembre) per le ultime due partite del round robin : alle ore 09.00 contro la Svezia e alle ore 19.00 contro la Svizzera. L'esito ...Europei di curling: nuovo show azzurro sul ghiaccio di Oestersund, nazionale maschile ancora imbattuta e giovedì, nel match finale contro la Scozia, ci si ...Oestersund, 22 nov. -(Adnkronos) – Sei partite, sei vittorie. L’Italia maschile di curling non sa sbagliare: nella quinta giornata degli Europei di curling scena a Oestersund, in Svezia, la squadra ...