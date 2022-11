Europei Curling 2022 | Italia sconfitta dalla Danimarca | le azzurre perdono 9-2

(Di martedì 22 novembre 2022) La nazionale femminile diè stataai Campionatidi Ostersund. Le, capitanate da Stefania Constantini, hanno perso 9-2 contro le danesi, raccogliendo la secondanel corso della rassegna continentale. Larimane dunque in testa al girone, per l’sfida importantissima domani contro la Norvegia per l’accesso alle semifinali. SportFace.

La Capitana italiana si renderà artefice di un altro errore nell'end successivo , realizzando corto il suo tiro e consentendo dunque alla Danimarca di rubare una mano da due . Notte fonda dunque per l'...Dopo una sesta ripresa terminata con un nulla di fatto, Totzek però cicca il suo tiro, apparecchiando la tavola per l'Italia che, cinica, non sbaglia timbrando due punti portandosi sul 5 - 3, per poi ...EUROPEI CURLING - Seconda sconfitta per l'Italia femminile in Svezia. Costantini e compagne cedono nettamente alla Danimarca, che si impone per 9-2 e resta in t ...Agli Europei di Oestersund, Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella piegano anche i temibili tedeschi per la cinquina di successi nel girone.