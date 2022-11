Eurolega | Milano-Efes 51-80 Messina | “Prestazione vergognosa e senza cuore | io primo responsabile”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Sono ilse questo gruppo non riesce a fare clic, se non riusciamo a svoltare andrò dal signor Armani e gli dirò di trovare un altroper la guida tecnica.” Parole che non lasciano spazio a interpretazioni quelle di Ettore, che ha parlato nel post-partita di Olimpia-Anadolu51-80. E’ arrivata la quinta sconfitta consecutiva inper l’EA7 Emporio Armani, crollata nel secondo tempo sotto i colpi dei campioni in carica.rincara la dose commentando la prova dei suoi: “Davanti ai tifosi e alla proprietà abbiamo messo in campo una”.: TABELLINO ...

Ettore Messina annuncia in sala stampa di essere pronto a farsi da parte qualora l'EA7, alla quinta sconfitta consecutiva in, non riuscisse a svoltare in tempi rapidi: "Una ...Nel secondo quartoriprova a scappare: una fiammata di Pangos e il solito Mitrou allungano sul 28 - 20 ma basta il ritorno di Micic e Clyburn per ricucire e, tra un sorpasso e controsorpasso, ...Milano rimedia contro l'Anadolu Efes la quinta sconfitta consecutiva nella competizione. La Reyer si impone sul Lietkabelis, l'Unahotels batte il Pinar Karsiyaka ...Piovono fischi sull'Olimpia Milano, travolta in casa e contestata dal proprio pubblico. Nemmeno Luwawu-Cabarrot dà la scossa alla squadra. La prima del nuovo acquisto coincide con la quinta sconfitta ...