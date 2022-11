(Di martedì 22 novembre 2022) Èin” (ADA Music Italy – https://ada.lnk.to/), ildella cantautrice, in collaborazione con il rapper: Il significato delIl, prodotto da Beppe Stanco e Andrea Monteforte in collaborazione con Roman Meister, è un mix di musica acustica ed elettronica ed è caratterizzato da un beat molto particolare ed inusuale. La canzone parla di un amore in crisi. Un sentimento altalenante che sembra vivere tra alti e bassi, tra “calma apparente” e “selvaggia aggressività. Tutto è caratterizzato da un profondo senso di incertezza che si contrappone ad una richiesta quasi esasperata: “mi amore sempre”. Le ...

ZON

Testo intimista su base elettropop trascinante edallo stesso tempo, "A mare", nuovo singolo di Nusia Gorgone, èsu piattaforme streaming e digital store, distribuito da Universal Music Group Italia. Scritto con Dario Valle , ......una volta il pubblico di X Factor 2022 con una straordinaria edversione di 'Creep' dei Radiohead. Ieri sera, nella seconda puntata dei Live - su Sky e in streaming su NOW e sempre... Eterea: è disponibile in digitale il nuovo brano “Giura” ft. Nashley Dall’ 11 novembre 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “SCOPRIRE” (Blackcandy Produzioni), il nuovo album di Giorgio Mannucci. In “Scoprire” l’eco di un certo cantautorato italiano ...AMarti è un’artista che associa musica e disegno per dare voce alla sua coscienza. L’Italia e la Scozia, paese che l’ha ospitata per lungo periodo, sono presenti nei suoni e nei testi.