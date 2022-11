Esonda il Tevere | il porto di Ostia sommerso dall' acqua | VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Il maltempo sta martoriando il litorale romano. Mattinata di paura alla foce deldi Roma: il fiume hato invadendo la strada e le case trae Fiumicino.e 6 di questa mattina i vigili del fuoco, tra cui quelli di Cerveteri, stanno intervenendo infatti proprio nella zona dell'Idroscalo di. Anche ilè stato inondato e in alcuni punti l'ha raggiunto il mezzo metro d'altezza. I vigili del fuoco stanno aiutando i residenti della zona. Ad ausilio è arrivato anche un mezzo anfibio. Sono presenti sul posto i carabinieri, la polizia locale e squadre di protezione civile. Decine le famiglie evacuate temporaneamente.

Le mareggiate hanno fatto crollare parte della banchina di protezione. In tutto il Lazio ci sono stati 75 interventi per il ...In alcuni tratti di Focene l'acqua è arrivata a ridosso del centro abitato mentre allagamenti sono segnalati nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del. Il vento, ...La forte ondata di maltempo, che aveva portato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a chiudere le scuole del X Muncipio, ha fatto esondare il Tevere all’altezza dell’Idroscalo, dove le mareggiate ...Momenti di paura questa mattina tra Ostia e Fiumicino. La forte ondata di maltempo, che aveva portato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a chiudere le scuole del X Muncipio, ha fatto esondare il Tev ...