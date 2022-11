ESCLUSIVO – Intervista a Igor Marziano | “Nel mio Milan impossibile esordire Catania e Taranto anni bellissimi”

(Di martedì 22 novembre 2022)Per l’di oggi raggiungo un calciatore rimasto nei cuori di tante squadre d’Italia, cresciuto alla corte del miticodi Sacchi e poi diventato regista di assoluto affidamento per piazze comee Pescara.mi dimostra subito una grande disponibilità e semplicità, tipica di chi il calcio lo ha giocato nei tempi in cui era passione, genuinità, attaccamento alla maglia. Comincio subito col chiedergli una testimonianza sugli esordi e suglipassati aello quando, appena ragazzino, giunse in quella che è stata la squadra più forte di sempre … “All’epoca era molto difficile entrarci. Facevo parte della rappresentativa sarda e ...

ilSicilia.it

Dopo essere stato premiato con il suo ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (Novara), dall'8 novembre scorso il popolare giudice di Masterchef è nell'Olimpo decretato dai buongustai. ...Nell', Mukamitsindo ha inoltre sostenuto che i ragazzi che hanno denunciato i ...a tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e ogni nostra azione è stata fatta nel loro... ESCLUSIVO, intervista a Ruggero Razza: "Elena in giunta Ho letto cose da voltastomaco. Farà bene e non sarà la moglie di..” Anna Maria Barbera in esclusiva a TvBlog a poche ore dal ritorno a Zelig: "Sconsy non va in pensione, vorrei un ruolo in una fiction" ...Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Con lui abbiamo parlato di Ilkhan, giocatore del Torino che è ...