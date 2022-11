Escalation criminale tra Casoria | Sant’Antimo e l’Appia | rapine | furti e sparatorie

(Di martedì 22 novembre 2022) Area nord di Napoli nel mirino della criminalità. Ieri sera a, in via Capri, non lontano dalla circumvallazione, un 44enne è stato ferito a colpi di pistola per aver resistito a un tentativo di rapina. Ferito a colpi di pistola un uomo aL’uomo – secondo i primi accertamenti dei carabinieri diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Furti e rapine a gogò: il sistema di telesorveglianza pubblico-privato la strada per contrastare l'escalation criminale La soluzione per prevenire i reati potrebbe essere quella di mettere a sistema telecamere pubbliche e private. Chiesto un aiuto, anche economico, alla Commissione, per avviare la telesorveglianza ...