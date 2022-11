Eriksen | dall' incubo al sogno 17 mesi dopo Danimarca - Tunisia è la partita del cuore

Impossibile dimenticare l'arresto cardiaco accusato agli Europei. Ora il centrocampista ex Inter è pronto a prendersi la ribalda Mondiale insieme a Simon ...Sarà il terzo Mondiale per Christian, il meno scontato e il più desiderato dopo il dramma ... E ha tanta vogia di sbloccarsi, magari lanciato'altro 'napoletano' in campo oggi: Piotr ...Impossibile dimenticare l'arresto cardiaco accusato agli Europei. Ora il centrocampista ex Inter è pronto a prendersi la ribalda Mondiale insieme a Simon Kjaer ...Forse ci credeva solo lui. A 528 giorni di distanza dal terribile arresto cardiaco al Parken di Copenaghen, teatro del match tra Danimarca e Finlandia ad Euro 2020, Christian Eriksen può dire di aver ...