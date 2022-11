Erica Piamonte commenta l’incontro tra Taylor Mega a Giaele

Vi ricordate diLa ex concorrente della 16esima edizione del Grande Fratello Nip ha avuto un appassionato avvicinamento con Taylor Mega e, in più di un'occasione, entrambe non ne hanno fatto mistero. ...Nei mesi precedenti si era vociferato di una relazione con una donna, ma in questo caso, ex GF 2019. La, dopo la pubblicazione della foto, ha confermato che tra lei e Taylor ...GF Vip, Taylor Mega confessa il rapporto con Giaele in diretta: una sua ex non la prende bene Ieri sera è andata in onda un’altra ...Il commento di Erica Piamonte I fan del Grande Fratello sicuramente ricorderanno con affetto Erica Piamonte. L'ex gieffina è stata ...