(Di martedì 22 novembre 2022) Presentato a Milano il piano 2023-della multinazionale italiana. Starace: “All'orizzonte due anni di turbolenze, ma nei prossimi tre anni 37 miliardi di investimenti”. Previste dismissioni per 21 miliardi di euro, verso la chiusura in Romania, Argentina e Perù

Wired Italia

Il Piano Strategico 2023 - 2025 Nello specifico, secondo il Piano Strategico 2023 - 2025 ,a focalizzarsi su una filiera industriale integrata, perseguendo il fine di un' elettrificazione ...L'uscita dal mercato del gas Entrando nel dettaglio"a un riposizionamento strategico dei business e delle aree geografiche". Come primo passo un piano di dismissioni per 21 miliardi di ... Enel punta al 75% di energia da fonti rinnovabili nel 2025 L'azienda presenta la strategia 2023-2025 con 37 miliardi di investimenti. Razionalizzazione geografica: si punta su Italia, Spagna, Stati Uniti, Cile, Brasile e Colombia ...I fattori esterni, come l'incertezza sul price cap e i prezzi volatili dell'energia, 'hanno influenzato l'aspetto un po' conservativo del piano. Abbiamo fatto un ragionamento per cui abbiamo detto che ...