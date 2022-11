Enel | nel 2023 dismissioni per 21 miliardi e giù il debito Investimenti per 37 miliardi

Agenzia ANSA

Briosa l'(+2,05%)giorno della presentazione del Piano alla comunità finanziaria. Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari , che ottiene - 1,62%. Tentenna Amplifon , che ...Lo ha detto l'amministratore delegato di, Francesco Starace rispondendo agli analisticorso della presentazione del Piano 2023 - 2025 rispondendo sulla scadenza del suo mandato e l'... ++ Enel: nel 2023 dismissioni per 21 miliardi e giù il debito ++ - Ambiente & Energia Enel prevede dismissioni per 21 miliardi di euro entro fine 2023. Il nuovo piano indica un dividendo in aumento ...Roma, 22 nov. (askanews) - Enel si riposiziona, esce da alcuni paesi in cui la presenza non è giudicata strategica e vara un piano di dismissioni ...