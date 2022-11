Elon Musk usa su Twitter disegno Milo Manara e lui | “E se gli faccio causa?”

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Vorrei chefosse obbligato a twittare mille volte: non userò mai più i disegni disenza permesso”. Così su Facebookriprendendo il tweet diche aveva utilizzato una sua tavola come un meme per ironizzare su Donald Trump e. “Non userò mai più i disegni disenza permesso. Non userò mai più… Che ne dite se gli, chiedendogli 44 bilioni di dollari di risarcimento? Così potrei ricompraree ridarlo in gestione a qualcun altro!”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Wired Italia

Il fumettista: 'Potrei chiedergli 44 miliardi di dollari, ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun ...Ha tentato di 'sedurre' Donald Trump , con la speranza di riuscirlo a 'indurre in tentazione' e a tornare su Twitter usando un'opera 'alterata' di Milo Manara . Ma, anziché ottenere il risultato desiderato, è stato preso per l'orecchio da uno dei più noti maestri dell'arte e dell'illustrazione italiana nel mondo. Dopo il primo buco nell'acqua , il ... Twitter, l'innovativo progetto per il fact-checking che piace a Elon Musk (Adnkronos) - "Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso". Così su Facebook Milo Manara riprendendo il tweet di Elon Musk c ...Domenica Twitter ha ripristinato l’account dell’ex presidente americano Donald Trump, sospeso nel gennaio del 2021 per via di alcuni suoi tweet che legittimavano l’attacco al Congresso degli Stati Uni ...