Edoardo Tavassi | gli spagnoli in rivolta contro di lui | “Bullismo | razzismo”

(Di martedì 22 novembre 2022) Alfonso Signorini ieri sera al GF Vip ha letto i risultati del televoto e a trionfare è statocon il 48% delle preferenze del pubblico. I voti per il gieffino sono quasi certamente tutti italiani, visto che glisono sul piede di guerra. In poche ore su Twitter sono apparsi centinaia di tweetil fratello di Guendalina, quasi tutti in lingua spagnola. Ad alimentare la furia iberica sono state le liti trae Oriana e alcuni atteggiamenti poco piacevoli del 38enne in puntata (come le battute mentre la Marzoli piangeva). Basta fare una ricerca per vedere critiche di tutti i tipi, alcune però davvero assurde. C’è infatti chi lo accusa di, di xenofobia e misoginia. Insomma, ...