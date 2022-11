Edoardo Donnamaria | Micol Incorvaia rivela di averlo sognato

... ha esclamato durante una discussione con altri concorrenti, tra cui Antonella Fiordelisi ed. 'Ha avuto un attacco di panico , con l'ambulanza l'hanno portato in ospedale con ...... il quale nei giorni scorsi ha criticato Antonella ed. Cosa gli ha detto Il parrucchiere non ha fatto mistero di credere sia un falso, arrivando addirittura a dire che avrebbe la ...Come sappiamo Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un flirt in passato. A sorpresa la prima è entrata dentro la casa quando ormai la relazione del vippone con Antonella Fiordelisi era avv ...Dopo la diretta di ieri sera tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria è scoppiata una durissima lite, durante la quale l’ex tronista ha ...