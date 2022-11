2a News

ha reso noto che ci sarà presto un'programmata per le linee flegree, dovuta a lavori. 'Nei giorni 27 novembre e 4 dicembre 2022 - spiega la holding regionale dei trasporti - Al fine ...Progetto: scontro su modifiche per evitare il caos con i privati L'hub ferroviario al centro ... Lo scorrere della fila è stato continuo, senza. Ma tutti hanno voluto anche partecipare ... Eav, interruzione tratta Cumana Montesanto-Fuorigrotta il 27 novembre e il 4 dicembre Il 27 novembre e il 4 dicembre sarà sospesa la tratta Montesanto-Fuorigrotta (e viceversa) della Cumana; verrà istituito servizio automobilistico sostitutivo ...Interrotto il servizio tra Montesanto e Fuorigrotta per la Cumana in due giornate. Sarà attiva la navetta bus sostitutiva.