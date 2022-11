È scomparso Roberto Maroni | l’ex Ministro era tifoso del Milan

'Con lui se ne va un pezzo di Lega'. Il governatore del Veneto, Luca Zaia , ricorda con queste paroleMaroni , l'ex ministro ed esponente del Carrocciomartedì 22 novembre all'età di 67 anni. Intervenuto a 'Mattino Cinque News' , Zaia ha detto: 'Non sapevo che fosse così grave, ...Emilia Macchi è stata la moglie dell'ex segretario della Lega ed ex ministro dell'InternoMaroni,nel 2022 a seguito della sua battaglia contro una grave malattia che gli era stata ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Roma, 22 nov. "Passa tutto in secondo piano, ovviamente. Quindi adesso cominciamo una riunione che faremo con altro spirito, con i ministri della lega, con i viceministri… Leggi ...