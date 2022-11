È morto Roberto Maroni | lutto nella Lega

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 22 novembre 2022) È. Ex ministro, ex segretario delladopo Umberto Bossi, ex governatore della Lombardia. L’esponente storico del Carroccio è venuto a mancare questa notte. Aveva 67 anni e lottava da tempo con una grave malattia. Eletto per la prima volta in Parlamento nel 1992, sin da subito diventa presidente del gruppo parlamentare dellaNord. Nel primo governo Berlusconi viene nominato vicepremier e ministro degli Interni, primo esponente politico esterno alla Democrazia Cristiana ad entrare al Viminale. Articolo in aggiornamento. L'articolo proviene da Nicola Porro.