È morto Roberto Maroni | l’amore per la moglie Emilia Macchi e i 3 figli

Leggi su dilei

(Di martedì 22 novembre 2022) Addio a, che si è spento a 67 anni, dopo aver combattuto contro la malattia da tempo. Ex Ministro ed ex Segretario della Lega, è stato da sempre legato alla, e ha vissuto un’esistenza dedicata alla famiglia, alla politica e alla musica. La donna che lo ha ispirato è sempre stata lei, la sua: non si sono mai divisi, mai una crisi, e nemmeno sono stati troppo sotto le luci dei riflettori.a 67 anni: la lotta alla malattia Nato a Varese nel 1955, il nome di, per la vita politica, è conosciuto da tutti in Italia. Un uomo che ha dedicato la sua intera esistenza al lavoro: è stato Segretario della Lega, è stato Ministro ...