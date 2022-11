E’ morto Roberto Maroni | grande tifoso del Milan | introdusse la tessera del tifoso

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) E’, ex ministro dell’Interno ed ex segretario della Lega, aveva 67 anni. Nato a Varese il 15 marzo 1955, era malato da tempo. E’ stato il ministro dell’Interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, risultando il primo politico esterno alla Democrazia Cristiana a ricoprire l’incarico nella storia repubblicana, ministro del lavoro e delle Politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III. E’ stato inoltre presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018, succedendo a Formigoni. Nel corso della carriera anche un’esperienza come conduttore radiofonico in una radio libera, ‘Radio Varese’. Nel 1979 incontra Umberto Bossi. Dieci anni più tardi partecipa alla fondazione della Lega Nord, di cui ricopre dal 2002 l’incarico di coordinatore della segreteria politica federale presieduta dal segretario federale ...