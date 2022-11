E’ morto Roberto Maroni | ex ministro dell’Interno ed ex segretario della Lega

(Di martedì 22 novembre 2022) Milano – E‘questa mattina. L’exed exaveva 67 anni. “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole, postate su Instagram, la famiglia diha annunciato la scomparsa dell’ex. Nel post si legge una citazione di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina’. Ciao Bobo”. Cordoglio del mondo politico. “Grande ...

Leggi Anche ÈMaroni: l'ex segretario della Lega aveva 67 anni. È stato più volte ministro e governatore della Lombardia Alle spalle una lunga carriera politica che lo ha visto due ...E'questa mattinaMaroni. Aveva 67 ani, e da tempo era malato. Ha ricoperto tra gli altri i ruoli di segretario della Lega, ministro dell'Interno, ministro del Lavoro, presidente della ...Roberto Maroni si è spento nella sua casa di Varese questa notte alle 4. Un nome che nel mondo della destra italiana, ma anche nel panorama politico nazionale ha lasciato un ...Una vita per la politica, una vita per la Lega. Da "Radio Varese" all'incontro con Bossi, dai "fatti di via Bellerio" al lancio della cintura a Fontana ...