È morto Roberto Maroni

(Di martedì 22 novembre 2022) Èall’età di 67 anni l’ex ministro dell’Interno ed ex segretario della Lega. Lottava da tempo contro una grave malattia. L’ex ministro e segretario della Legaaveva 67 anni ed era da tempo malato. Salvini: “Leghista sempre e per sempre” Nato il 15 marzo 1955 a Varese. Laureato in Giurisprudenza, è stato dal 1990 al 1993 segretario provinciale della Lega Nord di Varese per poi diventare consigliere comunale nella stessa città. Approda alla Camera nel 1992. Nel 1994 con la vittoria del Polo delle Libertà diventa vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno del primo governo Berlusconi. Nel 1996 viene confermato deputato nella lista proporzionale della Lega nella circoscrizione III Lombardia 1. Nel 1999 è coordinatore della segreteria politica nazionale della ...

Si è spento a 67 anniMaroni , ex segretario leghista e per tre volte ministro , è stato anche presidente della ... Maroni, secondo quanto si è appreso, ènella notte a casa sua nel ...Maroni , storico esponente della Lega ed ex segretario del Carroccio, oltre che ex ministro dell'Interno. Maroni ènella notte a causa di un aggravamento delle sue condizioni di ...Profondo cordoglio sui social per la morte di Roberto Maroni. Da Matteo Salvini ad Antonio Tajani, da Chiara Appendino a Francesco Lollobrigida, i politici italiani esprimono il loro dispiacere su Twi ...Roberto Maroni è morto nel calore della sua famiglia, che lo ha definito «inguaribile ottimista, che ha sempre risposto "bene" a chi gli chiedeva come ...