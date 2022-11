E' morto Roberto Maroni

Maroni , storico esponente della Lega ed ex segretario del Carroccio, oltre che ex ministro dell'Interno. Maroni ènella notte a causa di un aggravamento delle sue condizioni di ...E'stanotte nella sua casa nel Varesotto l'ex ministro dell'Interno, il leghistaMaroni. Aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia. Ne danno il triste annuncio i familiari: "...E' morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roberto Maroni era nato a Varese il 15 marzo 1955. Sposato, due figli, laureato in giuris ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, ...