E' morto Roberto Maroni

E'stanotte nella sua casa nel Varesotto l'ex ministro dell'Interno, il leghistaMaroni. Aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia. Ne danno il triste annuncio i familiari: "...Maroni, lo si apprende dagli amici e dal partito ÈMaroni , 67 anni, ex segretario leghista , governatore lombardo e ministro dell'Interno e del Welfare. È quanto si ...E' morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roberto Maroni era nato a Varese il 15 marzo 1955. Sposato, due figli, laureato in giuris ...Non ce l’ha fatta a vincere contro una malattia che da tempo lo divorava. È morto l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni. Aveva 67 anni. Si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso ...