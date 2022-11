È morto Roberto Maroni

Corriere della Sera

Maroni è, l'ex ministro dell'interno aveva 67 anni.Il cantautore cubano Pablo Milanés èieri a Madrid all'età di 79 anni. Era malato da tempo. Nato a Bayamo, Milanés è stato una ... quando - tra gli altri -Vecchioni, Gino Paoli, Eugenio ... Roberto Maroni, è morto l’ex ministro dell’Interno: aveva 67 anni Roberto Maroni, più volte ministro nei governi Berlusconi, segretario del Carroccio e presidente della Lombardia, è morto oggi a 6X anni. Maroni, classe 1966, nasce a Varese in una famiglia in cui il ...È morto all’età di 67 anni Roberto Maroni, ex segretario della Lega Nord ed ex ministro dell’Interno.