E' morto Maroni | il leghista sognante che temperò il secessionismo di Bossi

- Roberto, aveva 67 anni e da tempo lottava contro una grave malattia. Con Umberto Bossi dal 1979 ha coindiviso il progetto e la nascita della Lega Nord: ministro, vicepremier, governatore della Regione ...L'ex ministro èa 67 anni. Aveva annunciato la candidatura a sindaco di Varese, ma la malattia lo aveva poi indotto a rinunciare. Ministro dell'Interno, del Lavoro e segretario del partito poco dopo lo scandalo ...Roberto Maroni è morto nel calore della sua famiglia, che lo ha definito «inguaribile ottimista, che ha sempre risposto "bene" a chi gli chiedeva come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...