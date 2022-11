È morto l’ex segretario della Lega Roberto Maroni

(Di martedì 22 novembre 2022) Si è spento questa mattina, nella sua Varese,Ministro dell’Interno e giàdell’alloraNord (nonché PresidenteRegione Lombardia). Il politico di lungo corso del Carroccio, aveva 67 anni e traghettò il partito dall’epopea di Umberto Bossi a quella di Matteo Salvini (con il quale, anche di recente, non sono mancate le frizioni su temi politici e di leadership). La morte di, il messaggiofamiglia pic.twitter.com/AEkjqEElAN — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) November 22, 2022aveva 67 anni Fu ministro ...

