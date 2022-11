Droga dall’Olanda in Campania | Guardia di Finanza sequestra 121 kg di cocaina | 19 misure cautelari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del Comando Provinciale delladidi Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di un’ordinanza di applicazione dipersonali nei confronti di 19 persone – 13 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 3 a quella degli arresti domiciliari, 3 al divieto di dimora in– gravemente indiziate dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di importazione, cessione ed illecita detenzione di. In particolare, all’esito di articolate indagini, sarebbe stata ricostruita l’attività di un’associazione, con base operativa in Napoli e provincia, finalizzata all’importazione dall’estero, soprattutto, ed alla successiva ...