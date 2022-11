Dramma nel Casertano | 44enne uccide la madre malata e si suicida

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa ucciso con un colpo di pistola l’anzianada tempo costretta a letto perchè molto, poi ha puntato l’arma contro la sua testa e si èto. E’ accaduto a Vairano Patenora, nel. Il responsabile dell’omicidio-suicidio è un, che quando sono giunti i soccorsi era ancora vivo, poi è morto mentre i sanitari del 118 tentavano di rianimarlo. La tragedia si è consumata nell’abitazione di via Greci in cui l’uomo viveva con la67enne, da tempo affetta da una grave malattia, e le cui condizioni si erano aggravate di recente; proprio quest’ultima circostanza – ipotizzano i carabinieri che indagano – potrebbe aver portato l’uomo alla disperazione, provocando il raptus omicida. Ilfaceva lavori saltuari. ...

Dramma oggi a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta: un uomo di 50 anni ha ucciso la madre, una 70enne, sparandole, poi ha rivolto ...Omicidio-suicidio a Vairano Patenora. In preda alla disperazione, un uomo ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita. I due cadaveri sono stati trovati l'uno accanto ...