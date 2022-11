DIRETTA | Legge di bilancio | più stipendio netto per il personale scolastico | aumenta assegno unico per i figli Meloni | “Manovra coraggiosa che scommette nel futuro”

(Di martedì 22 novembre 2022) Via libera al disegno didella2023, la prima del governo. Sono previste misure per 35 miliardi: unadi"attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi", secondo la premier Giorgia. L'articolodi, piùper ilper i: “chenel” .

"Abbiamo scritto unadi Bilancio che non si limita a una lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche", ha proseguito. "In appena un mese abbiamo fatto una manovra che racconta di una ...La presidente del Consiglio: 'di bilancio coraggiosa. L'Italia torna a ...I futures sull'Eurostoxx50 erano in leggero rosso martedì 22 novembre, ma Piazza Affari apre positiva, il Ftse Mib sale dello 0,3% in avvio grazie al settore energetico. Il petrolio Wti americano ha ...La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà oggi alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, una conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per ...