Diario Qatar 2022 | day 2 | l’Arabia Saudita scrive la storia | battuta l’Argentina Tutto facile per la Francia

(Di martedì 22 novembre 2022) Doha – La seconda giornata dei Mondiali inhanno regalato qualche pagina di. Alle 11 sono scese in campo, favorita numero uno per la vittoria finale, e gli sconosciuti del. Sono proprio gli arabi che usciranno vincitori dal match, vincendo in rimonta 2-1 in una partita incredibile. I successivi match si chiudono con due pareggi a reti inviolate: 0-0 tra Danimarca e Tunisia e tra Messico e Polonia.in serata per la, che batte 4-1 l’Australia. In aggiornamento…

