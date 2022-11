Denis Dosio e Reno Gold | il video è reale

Leggi su biccy

(Di martedì 22 novembre 2022) È ormai passato un anno da quandoha debuttato nel mondo deiamatoriali. In questo periodo è andato in televisione, ha amoreggiato con delle patatine del McDonald’s, si è fidanzato con una ragazza della Pupa e il Secchione ed ha girato dei contenuti anche con il fratello Manuel. Questa settimana, per celebrare un anno di lavoro, ha reso disponibile unin collaborazione con un nome che la comunità LGBT+ conosce bene:, un influencer molto famoso da mezzo milione di followers. Perché ve ne parlo? Perché con questopassa dagli ammiccamenti alla pratica e nonostante abbia più volte dichiarato di essere eterosessuale, qua ricopre il ruolo di quello che nel settore si chiama gay-for-pay, ...