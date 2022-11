Danimarca-Tunisia | pareggio a reti bianche | il film della partita | VIDEO

... Kante, Kimpembe, Nkunku e Benzema, la nazionale di Didier Deschamps cercherà di partire con un successo per prendersi subito la vetta del Gruppo D , completato dache sempre oggi ...DOHA (QATAR) " Dopo lo 0 - 0 trasi conclude con il medesimo punteggio la sfida tra Messico e Polonia. Nel complesso meglio gli Aztecas, ma la migliore occasione è per Lewandowski che nella ripresa si fa parare un ...Uno dei migliori in campo con la Danimarca l’esterno sinistro, ma la sua nazionale non va oltre lo 0-0 contro la Tunisia Tutti e 90' della partita, 100' considerando i recuperi extra large che vanno d ..."Abbiamo raccomandato agli arbitri di essere molto severi anche con le perdite di tempo e di aggiungere tutti i minuti che serviranno a recuperare. Quattro anni fa in Russia abbiamo ...