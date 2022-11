Danimarca | Kjaer | 'Ridicolo non poter usare la fascia One Love Come ha fatto Cornelius a non segnare?'

Inizia con uno stentato pareggio per 0 - 0 il Mondiale delladied Eriksen. I biancorossi non vanno oltre lo 0 - 0 contro la Tunisia nel primo match del gruppo D. Un match giocato davvero bene da parte dai nordafricani, più volte pericolosi nel ...(3 - 5 - 2): Schmeichel 6.5; Christensen 6,6 (dal 20 s.t. Jensen 6), Andersen 6; Kristensen 6, Hojbjerg 6, Delaney 5,5 (dal 46 p.t. Damsgaard 6), Eriksen 5,5, Maehle 6; Skov Olsen 5,...Al-Rayyan, 22 nov. -(Adnkronos) - Inizia con uno stentato pareggio per 0-0 il Mondiale della Danimarca di Kjaer ed Eriksen. I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 contro la Tunisia nel primo match del..Arriva alla terza giornata il primo 0-0 di questo Mondiale, Danimarca e Tunisia creano poco e si annullano dando vita ad una partita senza ...