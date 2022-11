Dalla Spagna | Zidane sarà il nuovo ct della Francia dal 2023

(Di martedì 22 novembre 2022) Secondo molte testate spagnole, Zinedineilcommissario tecnicoa partire dalZinedine, ex allenatore del Real Madrid, potrebbe essere ilcommissario tecnicoa partire dal. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e Telemadrid, infatti, l’allenatore avrebbe già trovato l’accordo con la federazione per sostituire Deschamps dopo i Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilBianconero

Secondo molte testate spagnole, Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 2023 Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, potrebbe essere il nuovo commissario ...Ma il suo caso è diverso: al contrario dell'Italia laci sarà eccome in Qatar, ma non il centrocampista del Liverpool, escluso di lussolista di Luis Enrique. Un altro giocatore del ... Dalla Spagna: Juve, una rivale per Milinkovic-Savic Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1° gennaio 2023. Ne danno notizia il Mundo Deportivo e Telemadrid, ...Calciomercato Spezia: oltre Milan e Juve c’è anche l’interesse dalla Spagna dell’Atletico Madrid per Kiwior Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, ha attirato ...