Dal Maracanazo al Lusailazo | non solo l' Arabia | tutte le sorprese nella storia dei Mondiali E i bimbi piangono

(Di martedì 22 novembre 2022) La sconfitta dell’Argentina con l'Saudita è il primo risultato 'choc' deidi calcio in Qatar . Non determinando verdetti, potrebbe essere archiviato come un incidente di percorso per...

Ecco quelle più celebri: 1950 '' Il Brasile di Ademir, Zizinho e Jair arriva da ... 2018 L'altra Corea Ai mondiali in Russia la Germania esce a sorpresa ai gironi (mai accaduto1938) dopo ......una marea umana è scesa in strada invocando addirittura un golpe militare per "salvare il paese... Se non ci credete, ricordatevi aldel 1950.Dal Maracanazo alla Corea, del Nord e del Sud: le clamorose disfatte nella storia dei mondiali di calcio prima di Argentina-Arabia ...AGI - Se lo stadio Lusail e l'Arabia Saudita diventeranno sinonimo di dramma sportivo in Argentina, come il 'Maracanazo' per il Brasile o la Corea per l'Italia, dipenderà dall'evoluzione del mondiale ...