Da quando è papà | Osimhen è maturato | dedica meno tempo ai social e alle cose futili Gazzetta

(Di martedì 22 novembre 2022) Daè diventato padre, Victorè più maturo e questo si riflette anche sul campo. Dopo la nascita della piccola Hailey, l’attaccante nigeriano del Napoli ha segnato 8 reti in 8 partite. Ladello Sport si sofferma sul cambiamento vissuto da Victor e sui suoi positivi effetti. Tra l’altro, il mese di novembre, fa notare la rosea, non aveva mai portato troppa fortuna a, che proprio a novembre si era fatto male alla spalla nel 2020 e al viso nel 2021. Invece quest’anno, per la prima volta in carriera, si ritrova in doppia cifra e capocannoniere della Serie A. “Ma al di là di numeri già abbastanza eloquenti, visto che parliamo del capocannoniere del nostro campionato, c’è un processo di maturazione importante dell’uomo e del calciatore. Oltre ai miglioramenti tecnici, nel controllo e nel tiro, ...