Dà in escandescenze | ruba e distrugge il crocifisso | la follia del rifugiato

(Di martedì 22 novembre 2022) Un ventinovenne straniero con problemi psichici, ospite di una struttura di accoglienza di Perugia, è stato denunciato per furto e danneggiamento aggravato: in preda ad una crisi, avrebbe sottratto e danneggiato undel XVIII secolo da una chiesa del capoluogo umbro

L'uomo ha opposto resistenza e, una volta nell'auto della Polizia Municipale, ha dato incolpendo la portiera con calci fino a sfondare il vetro del finestrino e cercando di fuggire ...Vistosi scoperto, l'uomo ha iniziato ad invenire contro i militari, dando in, ed aggredendoli fisicamente, anche con un grosso masso, con cui è riuscito a colpirne uno alla testa. Avellino Ufficio Immigrazione: 27enne dà in escandescenze Un ventinovenne straniero con problemi psichici, ospite di una struttura di accoglienza di Perugia, è stato denunciato per furto e danneggiamento aggravato: in preda ad una crisi, avrebbe sottratto e ...Arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto. Si tratta di un cittadino straniero che martedì mattina si è reso ...