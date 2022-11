Curling | l’Italia vince lo scontro diretto con la Svizzera | è in semifinale agli Europei e resta al comando!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022)mostra i muscoli in maniera perentoria2022 diil rovente big match contro la. La nostra Nazionale ha trionfato per 8-7 al termine di un incontro particolarmente equilibrato, ha infilato la sesta vittoria consecutiva (eguato il record in una rassegna continentale per il Bel Paese) e ha difeso brillantemente la propria imbattibilità nel torneo. Gli azzurri si confermano così al comando della classifica generale a braccetto con la Scozia e mettono in cassaforte la qualificazione alle semifinali. Il quartetto tricolore ha infatti un vantaggio di un successo sullae di ben tre vittorie nei confronti di Germania, Svezia e Turchia quando mancano soltanto tre giornate al termine del round robin. Joel ...