Curling | Europei maschili 2022 | l’Italia vince il big match contro la Svizzera | semifinali ad un passo

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Italia-di, sfida valida per la sesta giornata del girone degli, vede ancora una vittoria per gli Azzurri. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini proseguono quindi a punteggio pieno, dopo aver vinto il biggli elvetici. Entrambe le squadre erano a quota cinque vittorie, per cui la partita non poteva che essere equilibrata e spettacolare: termina 8-7,vede lead un. RISULTATI E CLASSIFICA CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE? PROGRAMMAFEMMINILI: DATE, ORARI E TV LA CRONACA – La partita comincia in salita per gli azzurri, con il ...