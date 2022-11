Cristiano Ronaldo-United | ufficiale l’addio | si riapre la pista della Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022)ed il Manchestersi dicono addio. Alla vigilia del debutto di CR7 ai Mondiali del Qatar 2022 la squadra inglese ha comunicato la fine del rapporto contrattuale con. La notizia arriva una settimana dopo l’intervista dell’attaccante portoghese nella quale ha parlato senza peli sulla linguasua squadra. Le due parti hanno raggiunto un accordo e hanno deciso la separazione di comune accordo, come spiegato nel breve comunicato diramato dallo. La nota del Manchesterlascerà il Manchesterdi comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo durante i suoi due periodi all’Old Trafford, con 145 gol in 346 ...