Cristiano Ronaldo | Mondiali a nervi tesi E quell' intrigo di mercato con Leao e il Milan

(Di martedì 22 novembre 2022) La stella del Portogallo, separato in casa al Manchester United, è concentrato al 100% sul torneo in Qatar: 'Le polemiche non mi toccano, ho un giubbotto ...

La stella del Portogallo, separato in casa al Manchester United, è concentrato al 100% sul torneo in Qatar: 'Le polemiche non mi toccano, ho un giubbotto ...Anche perché dall'altro lato del tabellonefa sul serio. Entrambi hanno vinto il titolo continentale con la rispettiva nazionale e sognano il trionfo mondiale a Doha. Prima dei ...La stella del Portogallo, separato in casa al Manchester United, è concentrato al 100% sul torneo in Qatar: "Le polemiche non mi toccano, ho un giubbotto antiproiettile" ...Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la nuova uscita mediatica di Cristiano Ronaldo: "Non è più allineato con quello che pretende, quello ...