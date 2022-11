Cristiano Ronaldo lascia il Manchester Utd | è ufficiale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo un rapporto burrascoso che si trascinava da mese, è arrivata l’ufficialità:ilUnited con effetto immediato. Il campione portoghese sarà così libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato.ILUTD: QUALI I MOTIVI DEL DIVORZIO? Fondatamente il rapporto con la nuova dirigenza dei Red Devils non è mai decollato. Ma , soprattutto, la Cintervista nella quale il giocatore ha attaccato pesantemente il club, reo a suo dire di averlo tradito per costringerlo a cambiare aria, sì è rivelata decisiva ai fini della separazione. E il provvedimento disciplinare aperto dallo United nei suoi confronti non ha fatto altro che ...