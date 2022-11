Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United Il club | “Separazione consensuale | concentrati a lavorare con Ten Hag”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilha annunciato ufficialmente l’addio di, dopo le polemiche dei giorni scorsi per le dure dichiarazioni del portoghese. Attraverso un comunicato è stata quindi annunciata la “, con effetto immediato” tra i Red Devils e CR7, adesso impegnato nei Mondiali di Qatar 2022 con il suo Portogallo. IL COMUNICATO DEL“Ilringraziaper il suo immenso contributo nel corso delle due esperienze a Old Trafford e augura il meglio a lui e alla sua famiglia per il futuro – si legge – La squadra rimane concentrata peral meglio con Ten Hag e conquistare successi sul campo”. SportFace.