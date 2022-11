Cristiano Ronaldo al Pescara | la foto che tutti aspettavano

Nella giornata di oggi,ha ufficializzato la rescissione consensuale del suo contratto con il Manchester United . I Red Devils hanno dato il benservito al fenomeno di Madeira tramite un comunicato ufficiale,...Queste le parole didopo l'annuncio del Manchester United della rescissione consensuale del contratto con effetto immediato. 'Auguro alla squadra ogni successo per il resto della ...Il fenomeno portoghese si è liberato dalla United e cerca squadra. Tra le tante in lizza per accaparrarsi il fenomeno di Madeira, ecco chi ha avuto l'idea più geniale e divertente.E adesso cosa farà Cristiano Ronaldo Dopo la rescissione con il Manchester United, il campione portoghese a gennaio cambierà casacca. Prima però c'è il Portogallo ...