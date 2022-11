Cristiano Ronaldo | addio Manchester United | “Accordo consensuale”

(Di martedì 22 novembre 2022)lascia il. La notizia era nell’aria e adesso, a due giorni dall’esordio del Portogallo al Mondiale, è ufficiale: “”, il campione portoghese “lascia ilcon effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nei suoi due periodi a Old Trafford. Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”. Dopo aver ricapitolato i numeri complessivi di CR7 a, 145 gol in 346 presenze, loaggiunge nel comunicato: “Ognuno alresta concentrato sulla prosecuzione della crescita della squadra sotto la guida di Erik ten Hag e sul lavoro insieme per raggiungere il ...

lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato'. Lo ha annunciato il Manchester United in una nota. 'Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola l'Atletico Madrid ci sta riprovando per. Dopo lo stop alla trattativa la scorsa estate, i Colchoneros vogliono convincere il portoghese a tornare nella capitale spagnola per rincorrere il titolo della Liga. L'assenza ...Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano. Lo ha ufficializzato il club inglese dopo le dure dichiarazioni del portoghese in un’intervista al Sun. La nota del Manchester United “Cristiano ...Finita definitivamente la storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Il club dei Red Devils, in una nota, ha reso noto che il campione ...