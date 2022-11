Crisi per Kate Middleton | finisce in terapia | “Salute mentale a rischio e pensieri suicidi” | situazione estrema

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 novembre 2022)perin: "I sudditi sono preoccupatissimi: lei, una delle figure femminili della famiglia reale inglese più apprezzate di sempre, sta molto male ed è finita in. Ecco cosa sta succedendo. Momento drammatico per la Royal Family Molti avevano notato un cambiamento e nell’aria c’era odore di malessere: nessuno, però, pensava che lafosse grave a tal punto da doversi rivolgere ai medici. Lei,, sta talmente male che è finita in. La moglie di William ...